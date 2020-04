Frau Felber liest Tweets vor: "Eine Aroma-Semmel is ned deppert"

In Postings sei ihr vorgehalten worden, dass sie sich mit dem Baumarkt Video blamiert habe, sagt die resolute Bäckerin. Das möge schon sein, fährt sie fort, aber ihre Bäckerei habe 400 Mitarbeiter mit 400 dazugehörigen Familien und die wolle sie nicht verlieren.

Auch auf ihre Aussprache des Wortes "Leberkässemmel" geht sie ein. "Wie deppert kann man Leberkässemmel" eigentlich aussprechen?", sei sie von einem Nutzer gefragt worden. Da ginge sicherlich noch mehr, meint die Bäckerin und fordert Nutzer auf, ihr Videos zu schicken. Als Gewinn stellt sie eine "Aroma-Semmel" in Aussicht. Denn: "Eine Aroma-Semmel is ned deppert."

Auch darüber, wie man sich "in der Pause eine Topfengolatsche hinein nageln" kann, gibt die Bäckerin in dem Video Auskunft: "Ganz einfach, man braucht eine Pause, einen Hammer, einen Hunderternagel und eine Topfengolatsche", sagt sie, bevor sie genussvoll in das Backwerk aus eigener Herstellung beißt.