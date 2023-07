Frau auf Balkon von Meteoriten getroffen

In der französischen Gemeinde Schirmeck im Elsass wurde am 6. Juli eine Frau auf ihrem Balkon von einem Stein getroffen. Bei näherer Betrachtung stellte es sich heraus, dass es sich dabei um einen Meteoriten handelte, wie das französische Medium DNA berichtet.

Die Frau, die sich in dem Moment mit einer Freundin auf dem Balkon unterhielt, hatte Glück im Unglück. Der Meteorit traf zuerst das Dach, bevor er an die Rippen der Frau prallte. Dort hinterließ der kieselsteingroße Meteorit er einen großen blauen Fleck.

➤ Mehr lesen: Wann ist ein Asteroid "potenziell gefährlich"?

Seltener Fall

Es passiert selten, dass eine Person von einem Meteoriten getroffen wird, obwohl die Wahrscheinlichkeit zumindest theoretisch größer ist, als von einem Blitz getroffen zu werden. Zwischen 40.000 und 80.000 Meteoriten schlagen jedes Jahr auf der Erde ein. Der erste dokumentierte Todesfall durch einen Meteoriten geht auf das Jahr 1888 zurück, als es im heutigen Irak zu einem Meteoritenschauer kam. Ein Mann wurde dabei getötet, ein weiterer schwer verletzt. Im Jahr 2016 wurde wiederum in Indien ein Mann von einem Meteoriten getötet, der unmittelbar neben ihm einschlug.

➤ Mehr lesen: Von Meteorit getötet: Forscher finden ältesten Nachweis

Die meisten Meteoriten verglühen, wenn sie in die Erdatmosphäre eintreten. Wie viele genau auf dem Boden auftreffen, ist schwer zu ermitteln, denn die meisten Meteoriteneinschläge passieren unbemerkt. In Frankreich wurden so etwa seit dem Jahr 2000 erst 5 Einschläge verzeichnet.