Meteorit schlug durch Dach in Schlafzimmer ein

Ein Meteorit schlug am Montag wohl in ein Wohnhaus in den USA ein. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Studien zufolge schlagen jährlich mehr als 40.000 Meteoriten über 10 Gramm auf der Erde ein. So war es nicht unwahrscheinlich, dass ein Meteorit am Montagmittag in ein Wohnhaus im US-Bundesstaat New Jersey einschlug.

Noch ist es allerdings nicht vollständig geklärt, wobei es sich bei dem metallischen Stein handelt. Das Objekt mit einer Größe von 10 x 15 Zentimetern scheint durch das Dach gekracht zu sein, prallte laut Polizei am Hartholzboden des Schlafzimmers ab und traf dann wieder auf die Zimmerdecke, wo er ein zweites Loch verursachte. Dann kam es endgültig am Fußboden zu liegen.

Rettungskräfte scannten nach Radioaktivität

"Ich habe das Ding angefasst, weil es ein zufälliger Stein war, und er war warm", sagte eine Hausbewohnerin im US-Fernsehen und gab an, dass die Rettungskräfte die Personen untersuchten, die mit dem möglichen Meteoriten in Kontakt gekommen waren. "Sie hatten Angst, dass der Meteor, weil er vom Himmel fiel, radioaktiv sein könnte. Also haben sie uns gescannt und alles war sauber."