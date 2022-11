Meteorit beweist, dass das Wasser der Erde außerirdisch ist

Ein Meteorit, der in England gefunden wurde, enthält sowohl Wasser als auch Aminosäuren. Beides sind Grundlagen für Leben.

Im Februar 2021 schlug ein Meteorit in der englischen Grafschaft Gloucestershire ein. In dem 4,6 Milliarden Jahre alten Gesteinsbrocken wurde Wasser gefunden - ein Beweis dafür, dass wohl auch das Wasser auf der Erde auf Asteroiden im äußeren Sonnensystem zurückzuführen ist.

Expert*innen des Naturhistorischen Museums und der Universität in Glasgow konnten den Meteoriten schnell orten, 16 öffentliche Kameras nahmen den Weg des Feuerballs am Himmel auf. “Der schnelle Fund machen ihn zu einem der ungerührtesten Meteoriten, die je für eine Analyse zur Verfügung standen”, sagt Studienautor Ashley King in einer Aussendung.

Meteorit besteht zu 11 Prozent aus Wasser

Die Analyse des sogenannten Winchcombe-Meteoriten begann nur Tage nach seinem Aufprall. Die Forscher*innen fanden dabei heraus, dass er zu etwa 11 Prozent aus außerirdischem Wasser besteht. Davon ist das meiste in Mineralien eingeschlossen, die sich gebildet haben, als das Wasser mit Gestein in Berührung gekommen ist.