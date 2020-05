Frauen in der Technik: Technolution kürt Siegerprojekte

“Ich habe durch meine Töchter sozusagen am eigenen Leib erlebt, dass die Welt nicht ganz so gerecht ist, wie sie sein sollte”, sagt Maria Rauch-Kallat, ehemalige Bundesministerin und Präsidentin des Vereins TechWomen, über das immer noch herrschende Ungleichgewicht zwischen Frauen und Männern zum Auftakt des Technolution-Herbstkongresses am Freitag im Technischen Museum Wien. Doch schon bei der Berufswahl könnten junge Frauen einiges selbst in die Hand nehmen, meint Rauch-Kallat. “Die Mädchen müssen die Scheu vor Technik ablegen. Frauen sind um nichts weniger begabt für technische Berufe als Männer.”

Mut spricht auch Gabriele Zuna-Kratky, Direktorin des Technischen Museum Wien, den Schülerinnen zu und verweist darauf, dass generell ein Fachkräftemangel in Österreich herrsche. In verschiedenen Vorträgen hatten die Schülerinnen und Schüler (Oberstufen), die aus ganz Österreich zu dem Kongress gekommen sind, dann die Möglichkeit, sich Infos und Tipps von Frauen zu holen, die bereits in Technikjobs Karriere gemacht haben. Ergänzend waren Partnerfirmen und Institutionen mit Infoständen vertreten und bei einem “ Speed-Dating” gibt es im direkten Gespräch Tipps von jungen Technikerinnen.