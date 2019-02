"Fuck you": Saftladen pfeift auf Kritik an Vergewaltigungs-Witz

Der deutsche Fruchstaftgetränkehersteller True Fruits ist in der Vergangenheit schon öfter mit Werbung aufgefallen, die viele Menschen als beleidigend empfinden. Die Säfte von True Fruits sind in Österreich unter anderem bei Billa, Metro, Merkur und Spar erhältlich. Derzeit gibt es in sozialen Medien gerade wieder Diskussionen um eine Kampagne des Unternehmens, dessen aggressives Marketing mit anstößigen Sujets offensichtlich nur darauf abzielt, zu provozieren.

Der aktuelle Slogan "Abgefüllt und mitgenommen", mit dem ein Trinkaufsatz für Flaschen beworben wird, hat bei Instagram eine Vielzahl von Reaktionen ausgelöst. Nutzer werfen True Fruits vor, Vergewaltigungen zu verharmlosen, um Produkte zu verkaufen, wie Vice berichtet. Eine Anfrage der futurezone wurde von True Fruits bislang ignoriert.

Auf die Kritik hat das Unternehmen auf Instagram reagiert, indem in der Nacht auf Donnerstag ein Video veröffentlicht wurde, das den Schauspieler Jamie Foxx zeigt. Foxx sieht darin in die Kamera und sagt "Fuck you". Gegenüber Vice bestätigt True Fruits, dass diese Vorgehensweise des Social-Media-Teams erwünscht sei. Zur Marketingstrategie, die von den Erfindern vermutlich mit Wörtern wie "kantig" verkauft wurde, gehört demnach nicht nur Provokation, sondern auch die Beschimpfung von Personen, die sich das nicht gefallen lassen wollen.