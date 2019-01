Für Likes gegen die Wand: Wieso Online-Challenges funktionieren

In einem der kurzen Clips rennt ein Mann mitsamt zwei Kindern an seinen Händen blind durch ein Zimmer - bis das kleinere Kind gegen die Wand prallt. Andere Videos zeigen Autofahrer hinter dem Steuer mit verbundenen Augen. Netflix selbst sah sich nach der ersten Welle sogar genötigt, eine Warnung auszusprechen. „Ich kann nicht glauben, dass ich das sagen muss: Bitte verletzt euch nicht bei dieser “ Bird Box„-Challenge“, hieß es auf dem Twitter-Account des Streaminganbieters.

Zeigen, dass man dazugehört

In den sozialen Medien wird gelobt, geliebt, gestritten und gehetzt. Und immer wieder sind inmitten dieses Trubels in den vergangenen Jahren Mutproben entstanden, die einen ungeahnten Bann entfaltet haben. Bei der „Ice Bucket Challenge“ schütteten sich die Teilnehmer für den guten Zweck Kübel mit eiskaltem Wasser über den Kopf und spendeten für die Erforschung der Nervenkrankheit ALS. Bei der „Plank Challenge“ machten Tausende an den ungewöhnlichsten Orten Fitnessübungen. Bei der „Choking Challenge“, die Medienberichten zufolge sogar Todesopfer forderte, fielen sie absichtlich in Ohnmacht. All das ist auf Video festgehalten und für alle sichtbar ins Netz gestellt worden.