futurezone Award 2023: Bergwind gewinnt bei Energie der Zukunft

Start-up stattet Skilifte mit kleinen Kraftwerken aus und gewinnt den Energie der Zukunft Award - powered by Google.

In den Bergen bläst der Wind oft ziemlich kräftig. Das Start-up Bergwind hat die Idee, die aus energiewirtschaftlicher Sicht günstigen Windverhältnisse in Kombination mit bereits vorhandener Infrastruktur zu nutzen. Außerhalb von Betriebszeiten sollen statt Sesseln, Gondeln oder Schleppbügeln Windturbinen oder Photovoltaikmodule an die Seile von Seilbahnen geklemmt werden.