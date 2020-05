futurezone Award: Black Scorpion ist Roboter des Jahres

Den Robotik Award 2013 powered by Festo gewinnt die FH Oberösterreich mit ihrem Such- und Rettungsroboter " Black Scorpion". Er soll als Hilfsmittel nach Katastrophen, wie Erdbeben oder Gasexplosionen zum Einsatz kommen, eingestürzte Gebäude inspizieren oder die Lage von Opfern erkunden. "Mit dem Black Scorpion zeigen junge Entwickler, wie sie mit Kreativität und Ideenreichtum eine höchst mobile Robotiklösung umgesetzt haben. Ein Konzept, das in verschiedenste Richtungen ausbaubar ist", urteilt Fachjury-Mitglied Leopold Schagl vom Robotik-Award-Unterstützer Festo.

Die Idee zur Konstruktion von so genannten Urban Search and Rescue Robots griff die FH Oberösterreich im Jahr 2008 auf. In Wels machten es sich Projektleiter Raimund Edlinger und Studenten der Bachelor- und Master-Studiengänge Automatisierungstechnik zunächst zum Ziel, einen Roboter zu entwickeln, der bei internationalen Wettbewerben wie dem RoboCup oder dem Eurathlon teilnehmen konnte.

Aus den Bemühungen ging der Rettungsroboter MARK hervor. Black Scorpion ist dessen kleiner Bruder. Er ist mit seiner Aluminiumkonstruktion besonders leicht. Außerdem zeichnet den Roboter ein neuartiger Antrieb aus. Dieser erlaubt sowohl eine Vorwärts-Rückwärts-, als auch eine Seitwärts-Bewegung. Der Roboter kann sich auch kombiniert fortbewegen, etwa schräg vorwärts.