futurezone startet IT-Ferialjobaktion und Lehrlingsbörse

Die Ferialjobaktion war also einmal mehr erfolgreich und so freut sich Gerald Reischl die vierte Runde der futurezone-IT-Ferialjobaktion für 2015 gemeinsam mit karriere.at starten zu dürfen: „Auch heuer wollen wir mit der Ferialjob-Aktion den heimischen IT-Betrieben und Jugendlichen eine Chance geben, tiefgreifende Einblicke in die spannende IT-Welt zu erlangen und wertvolle Berufserfahrung zu sammeln.“

" Ferialjobs sind für junge Menschen oft der erste Touchpoint mit dem Berufsleben. Im Idealfall hilft ein Sommerjob, seine persönlichen Interessen zu finden oder auch dabei herauszufinden, was man beruflich gar nicht machen möchte. Was Ferialjobs jedoch immer bringen, sind nützliche Eindrücke, Erfahrungen und Erinnerungen. Weil die Ferialpraktikanten von heute die Fachkräfte von morgen sind, ist uns diese gemeinsame Initiative von futurezone.at und karriere.at ein besonderes Anliegen. Die besten Ferialjobs bei Top-Unternehmen für junge Menschen", so Oliver Sonnleithner, Geschäftsführer karriere.at.