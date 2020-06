Geld sparen beim Austausch von Waschmaschinen

Am häufigsten wurden die Energie-Gutscheine bisher von den Kunden für den Neukauf von Waschmaschinen eingesetzt. Hudecek erklärt sich das folgendermaßen: „ Waschmaschinen sind bereits auf einem sehr hohen Standard, dass der Markt sehr große Mengen an A+++ Geräten hergibt. Bei den anderen Geräten arbeitet man zum Teil noch daran, diese Effizienzklasse zu erreichen.“ Etwa bei Waschtrocknern oder NoFrost-Geräten sei die Effizienzklasse noch schwer erreichbar, so der Experte.