Neue Google-KI ist kostenlos und läuft direkt am Handy

Die Künstliche Intelligenz ist Open-Source und derart leichtgewichtig, dass sie direkt am Handy oder Laptopt läuft.

Google hat ein neues Open-Source-KI-Modell vorgestellt. Das Gemma genannte Modell ist offen für alle und gibt einen Einblick, in die Basis des größeren Gemini-Modells. Im Gegensatz zu Gemini ist Gemma wesentlich kleiner und leichtgewichtiger, dafür aber kostenlos nutzbar

Das neue, offene KI-Modell von Google richtet sich jedoch nicht an Endnutzer*innen für ihre Prompts und Anfragen. Vielmehr will Google den Developer*innen ein KI-Tool in die Hand geben, mit denen sie Künstliche-Intelligenz-Anwendungen entwickeln können.

Gemma läuft am Notebook und am Handy

Gemma eignet sich für weniger komplexe Aufgaben und kann direkt On-Device arbeiten - sowohl auf Smartphones, Tablets als auch auf PCs und Notebooks. Laut Google soll Gemma vergleichbaren Modellen deutlich überlegen sein.