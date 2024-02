Firma verabschiedet sich von Smartphones, setzt alles auf KI

Der chinesische Konzern Meizu hat sich eigentlich auf die Herstellung von Smartphones spezialisiert. Nun kehrt das Unternehmen dem Smartphone-Geschäft aber den Rücken zu und will sich voll und ganz auf Künstliche Intelligenz konzentrieren.

2022 wurde der Konzern vom chinesischen Autobauer Geely aufgekauft, der unter anderem die E-Automarken Zeekr und seit neuestem auch Polestar sein Eigen nennt. Die Verbindungen zur Autoindustrie haben bereits ihre Spuren bei Meizu hinterlassen - etwa in der Entwicklung des Infotainmentsystems Flyme Auto, das sich nahtlos in das FlymeOS-Betriebssystem der Meizu-Smartphones integrieren sollte.

Laut einem Beitrag auf dem chinesischen sozialen Medium Weibo will sich Meizu nun darauf konzentrieren, neue KI-Endgeräte zu entwickeln, die auf Large Language Models wie ChatGPT von OpenAI basieren werden. Meizu will die verkauften Geräte allerdings weiterhin mit Software-Updates versorgen - zumindest in China.

Software und Hardware geplant

Welche KI-Geräte Meizu genau geplant hat, ist unbekannt. "Meizu wird ein Ökosystem aufbauen, um seine KI-Geräte vollständig für führende globale LLM-Anbieter, einschließlich OpenAI, zu öffnen, um gemeinsam KI-Innovation und -Entwicklung zu fördern", heißt es vonseiten des Unternehmens. Ein "neues, mobiles Betriebssystem", das auf KI basiert, soll angeblich bereits Ende des Jahres auf den Markt kommen. Auch neue Hardware wurde angekündigt.

KI-Geräte sind momentan in Mode. Gadgets wie Rabbit R1 und Humane Ai Pin versprechen ein vollkommen neues Nutzungserlebnis. Die kleinen Computer sind Kamera, Mikrophon und Lautsprecher ausgestattet und können auf Sprachbefehle reagieren. Beim Humane Ai Pin wird eine Antwort sogar in die Hand projiziert.

Ob sich diese Gadgets durchsetzen, ist noch offen. Microsoft-CEO Satya Nadella nannte die Präsentation von Rabbit R1 so beeindruckend, wie jene des ersten iPhones (die futurezone hat berichtet). Es ist allerdings nicht wahrscheinlich, dass solche Geräte das Smartphone ersetzen. Vielmehr würden sie es ergänzen, wie Martforscher*innen vermuten.

