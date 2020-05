Gericht verbietet T-Mobile Vertragsänderung per SMS

Der Oberste Gerichtshof (OGH) stellte fest, dass es sich bei der Zusendung von kostenpflichtigen Zusatzangeboten per SMS - die abbestellt werden müssen, um sie nicht in Anspruch zu nehmen - um unzulässige aggressive Werbung handelt. T-Mobile hatte im Mai 2011 bzw. Anfang Juli 2011 an zahlreiche Kunden Massen-SMS verschickt. In diesen wurden die Konsumenten informiert, dass sie für die Option, unlimitiert zu Sonderrufnummern von Banken, Behörden und Firmen zu telefonieren, zwei Euro monatlich bezahlen. „Benötigen Sie diese Option nicht, antworten Sie mit NEIN bis 14.5. bzw. 25.7.2011“, hieß es in der SMS-Information. Kunden, die nicht auf das SMS reagierten, hätten ab dann zur vertraglich vereinbarten Grundgebühr zwei Euro monatlich zusätzlich bezahlen müssen.