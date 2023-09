Gestohlene Boden-Luft-Raketen in Kiewer Garage gefunden

Die ukrainische Polizei hat eine unbekannte Anzahl von Luftabwehrraketen des Typs Tor in einer Garage in Kiew gefunden. Die Waffen dürften aus der Region Tschernihiw stammen und dürften dort im Frühjahr 2022 von russischen Kräften zurückgelassen worden sein. Sie wurden an das Militär übergeben, berichtet The Warzone.

Auch ein Raketenabschusssystem gefunden

Die Polizei in Kiew erklärte, dass die Ermittlungen begonnen hätten, als ein Tor-Abschusssystem in der Stadt Browary etwa 12 Kilometer nordöstlich von Kiew gefunden wurde. "Nach einer Reihe von operativen Maßnahmen und Durchsuchungen gelang es den Strafverfolgungsbehörden, den Standort der Raketen zu ermitteln", teilte die Polizei am Freitag auf ihrem Telegram-Kanal mit.

➤ Mehr lesen: Mysteriöse Flugabwehr-Rakete taucht in ukrainischem Video auf

Unklar ist, um welche Variante der Tor-Raketen es sich handelte. Das Tor-System oder "SA-15 Gauntlet", so der NATO-Codename, gibt es in mehreren Ausführungen. Die erste Tor-Rakete (9M330) wurde 1986 eingeführt und hat eine Reichweite von 2 Kilometern. Die Raketen sind 3,5 Meter lang und wiegen 167 Kilogramm, der Sprengkopf allein bringt 15 Kilogramm auf die Waage.