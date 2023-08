Ukraine: Ungewöhnlicher Einsatz von F-35-Raketen beobachtet

Zu sehen ist ein Sensor am Truck selbst, der zum Start der Raketen genutzt werden könnte. Was genau jener kann, darüber wird derzeit nur spekuliert.

Militärexpert*innen meinen laut einem Bericht der EurAsianTimes, dass es sich um einen elektroptischen- oder einen Infrarotsensor handeln könnte. Manche meinen auch, dass es ein Radargerät für kurze Entfernungen sein könnte.

Gegen iranische Drohnen

Bereits zuvor berichtete die Times, dass Großbritannien mehrere Supacat-Trucks in die Ukraine geschickt hat, die modifiziert wurden, um ASRAAMs abfeuern. Dem Bericht zufolge sollen damit in erster Linie Schwärme von iranischen Shahed-Drohnen abgefangen werden. Aber sie sollen auch die Ukraine in der Gegenoffensive unterstützen.

Aus der Luft abgefeuert haben die ASRAAM eine Reichweite von maximal 25 Kilometer. Wie weit sie fliegen können, wenn sie vom Boden aus abgefeuert werden, ist unklar. Sie sind 2,9 Meter lang und haben einen Durchmesser von 166mm. Ihr Gewicht liegt bei 88 Kilogramm, ihre Höchstgeschwindigkeit beim Abfeuern aus der Luft bei Mach 3.

Ihr Ziel visiert die ASRAAM mittels eines Infrarotsuchkopfs an. Der Stückpreis ist abhängig von den Lieferverträgen, wird aber auf etwa 200.000 US-Dollar geschätzt.

Altbestände verschießen

Auch andere Luftabwehrsysteme sind in der Lage, Luft-Luft-Raketen zu verschießen. In der Ukraine ist das besonders von Vorteil, da westliche Länder so ihre Altbestände an die Ukraine verkaufen bzw. spenden können. Eines dieser Systeme ist das NASAMS.

