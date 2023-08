Ukraine: “Fliegende Panzer” schießen jetzt mit US-Hydra-Raketen

Mehrere Mi-24-Helikopter der Ukraine sind offenbar in der Lage, amerikanische Hydra-70-Raketen abzufeuern. Ein neu aufgetauchtes Video zeigt offenbar einen Mi-24V-Helikopter, der mit den Luft-Boden-Raketen ausgestattet wird. Geladen werden sie augenscheinlich in einen M261-Raketenwerfer mit 19 Rohren, der an der linken Seite des Helikopters angebracht ist.

Der Hubschrauber Mil Mi-24 wurde ursprünglich in der Sowjetunion entwickelt und hat vor allem durch sein Cockpit ein sehr markantes Äußeres. Von der Nato wird das Fluggerät mit dem Codenamen “Hind” bezeichnet, was so viel wie Hirschkuh bedeutet. In Russland ist er unter Pilot*innen als “fliegender Panzer” bekannt.

