Schweden gewinnt den Song Contest 2023 – wenn es nach Spotify geht

Spotify hat dazu die Top 10 meistgestreamten Songs bekannt gegeben, in allen Ländern, die am ESC 2023 teilnehmen. Wenn es danach geht, holt Loreen für Schweden ihren zweiten Song-Contest-Sieg:

Schweden steht auch bei den Buchmachern hoch im Kurs. Dass die Streamingzahlen alleine aber nur wenig aussagen, zeigt etwa Platz 5 in der Liste. Die Niederlande sind schon im Halbfinale ausgeschieden und nicht mehr beim Finale dabei, das am Samstag, den 13. Mai, stattfindet.

Das YouTube-Orakel ist sich uneinig

Anhand von YouTube die Sieger*in vorauszusagen, ist schwieriger, da die Performances in mehreren Versionen vorliegen. Geht man nach den „Official Videos“, die vor 2 bis 3 Monaten auf dem offiziellen ESC-Kanal gepostet wurden, gewinnt Schweden mit 6,4 Millionen Views. Danach folgt Armenien mit 6,2 Millionen und Israel mit 5,1 Millionen. Armenien hat es bei Spotify nicht mal in die Top 10 geschafft.