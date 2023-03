So lädt man ein YouTube-Video herunter

Das schier unendliche Video-Archiv von YouTube lädt zum stundenlangen Schmökern und Schauen ein. Nicht immer reicht es jedoch aus, die Videos auf der Online-Seite streamen zu können. Manchmal möchte man die Files auch herunterladen - etwa, um sie im Zug mit instabiler Internetverbindung oder komplett ohne Netz im Flugzeug zu konsumieren.

Die einfachste Art: YouTube Premium

Die simpelste Art und Weise, um YouTube-Videos auf einem Smartphone oder Tablet herunterzuladen, ist der Abschluss eines YouTube-Premium-Abos, das ab 11,99 Euro im Monat zu haben ist. Anwender*innen können das Portal dann nicht nur werbefrei nutzen, sondern finden in den entsprechenden Apps auch einen Download-Button bei den Videos.

Sowohl in der Desktop-Version als auch in den YouTube-Apps ist der Download-Button wenn man das Video öffnet, direkt rechts neben dem Teilen-Button. Man kann auch Videos auf Seiten herunterladen, wo mehrere Videos angezeigt werden, etwa in den Suchergebnissen. Die Option “Herunterladen” versteckt sich in dem Menü, das man über die 3 Punkte rechts vom Video aufrufen kann.

Gelistet sind die heruntergeladenen Videos dann im Menü “Downloads”. Am Desktop ist das in der Spalte auf der linken Seite des Screens, in den Apps unter dem Abschnitt “Mediathek”.

YouTube-Videos ohne Premium herunterladen

Doch es gibt auch die Möglichkeit, YouTube-Videos ohne Premium-Account herunterzuladen. Dafür muss man jedoch auf externe Tools zurückgreifen. Rechtlich ist das unter gewissen Umständen erlaubt, Details dazu lest ihr morgen auf der futurezone.