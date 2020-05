GIS-Gebühr durch Software umgehen: Laut Anwalt möglich

Unabhängig davon, ob die Software einer Überprüfung standhält, ist laut Gangl die Einhebung von Gebühren für PCs mit Internetanschluss rechtlich ohnehin nicht gedeckt, da sich der Gesetzestext auf einen Rundfunkbegriff stütze, der aus dem Prä-Internet-Zeitalter stammt. Wenn die GIS bei einem Hausbesuch also nur einen PC mit Internetanschluss vorfinde und einen Erlagschein austeile, sei dies maximal als Einladung zu verstehen, die Radioabgabe freiwillig abzuführen.

Die Argumentation der GIS, wonach die PC/Internet-Kombination ein Radioempfangsgerät sei, ist laut Gangl nur auf den ersten Blick plausibel: "Aus dem ORF-Gesetz ergibt sich meiner Beurteilung zufolge eindeutig, dass sich der Versorgungsauftrag an sich auf die entsprechend terrestrische Verbreitung von Rundfunkprogrammen beschränkt." Die Online-Radiostreams sind demnach nur ein Nebenprodukt, die im aktuellen Gesetzestext nicht berücksichtigt werden.

Das Kassieren von GIS-Gebühren für PCs mit Internetanschluss findet in einem rechtlichen Graubereich statt. Wer in einer solchen Situation die Einladung, Radiogebühren abzuführen nicht annehmen will, müsste einen Bescheid der GIS einfordern. Erst wenn ein solcher Bescheid zugestellt wird, könnte man dagegen berufen und die Sache vor Gericht ausjudizieren, um Rechtssicherheit zu schaffen.