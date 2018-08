Gmail erlaubt Mail-Rückruf jetzt auch unter Android

In der Web-Version von Gmail ist es schon seit einigen Jahren möglich, bereits verschickte Mails wieder zurückzurufen. Diese Möglichkeit wird es in Kürze auch in der mobilen Version geben, wie theverge berichtet. In der Version 8.7 der Gmail-App für Android soll es möglich sein, versendete E-Mail-Nachrichten wieder zurückzurufen.

In der Webversion besteht diese Möglichkeit seit 2015. Das Feature funktioniert, indem Mails beim Klick auf "Versenden" nicht sofort versandt werden. Eine eingebaute Zeitverzögerung erlaubt es dem Absender, den Versand zehn Sekunden lang noch abzubrechen. In Googles Inbox-App für Android und iOS ist das Feature auch für mobile Nutzer bereits verfügbar.