Google warnt in der Ukraine vor Luftangriffen

Das Schnellwarnsystem für Android-Geräte soll Menschen in der Ukraine helfen, bei Angriffen Schutz zu suchen.

Google hat angekündigt, dass Android-Nutzer*innen in der Ukraine ein Schnellwarnsystem für Luftangriffe erhalten. Wir das Unternehmen mitteilt, wurde das System auf Anfrage der ukrainischen Regierung umgesetzt.

Das Schnellwarnsystem soll jenes der ukrainischen Regierung unterstützen und erweitern. Dieses ist als App über den Google Play Store verfügbar. Mit dem Update werden die Warnungen dann schneller und prominenter auf dem Gerät angezeigt. "Tragischerweise müssen sich Millionen Menschen in der Ukraine jetzt auf Warnungen vor Luftangriffen verlassen um zu versuchen, in Sicherheit zu gelangen", heißt es in einem Statement von Google.

Das Unternehmen hat viele Bereiche seiner kommerziellen Geschäfte in Russland gestoppt, darunter die Monetarisierung russischer YouTube-Kanäle und Bezahlungen via Google Pay. Zudem arbeitet das Unternehmen an einem Service, über den Hotelbesitzer*innen Flüchtenden Unterkünfte anbieten können.