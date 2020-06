Google-Datenbrille kommt noch dieses Jahr

Es klingt nach Science-Fiction, doch nach Informationen der „New York Times“ will Google in diesem Jahr tatsächlich eine High-Tech-Brille auf den Markt bringen, die Informationen aus dem Netz einblenden kann. Die Computer-Brille werde einen kleinen Bildschirm in Augennähe sowie GPS- und Bewegungssensor haben und mit dem Betriebssystem Android laufen, berichtete die Zeitung am Mittwoch.

Smartphone-Preise

Eine eingebaute Kamera solle Informationen über die Umgebung sammeln und schneller Datenfunk für die Verbindung zu Google-Servern sorgen. Die Idee ist, dass lokale Daten wie Umgebungsbilder dort ausgewertet und um zusätzliche Informationen angereichert zurückgeschickt werden. Der Preis werde im Bereich eines Smartphone liegen - also in einer recht breiten Spanne zwischen 250 und 600 Dollar (zwischen 189 und 454 Euro), hieß es unter Berufung auf informierte Personen.

Privatprojekt von Google-Mitbegründer

Über eine Datenbrille von Google wird schon seit Ende vergangenen Jahres spekuliert. Den bisherigen Informationen zufolge wird sie in einem hochgeheimen Labor namens Google X entwickelt, in dem der Internet-Konzern für die Zukunft forschen lässt. Eine treibende Kraft des Projekts sei Mitgründer Sergey Brin, schrieb die „ New York Times“ jetzt. Google mache sich im Moment noch keine Gedanken über Geschäftsmodelle für die Technik.