Google Maps warnt vor aktuellen Störungen der Wiener Linien

Knapp ein Jahr ist es her, dass die Wiener Linien die Fahrplandaten so aufbereiteten, dass sie auch in Google Maps eingebunden werden konnten. Seither schlägt Google bei der Routenplanung in Wien auch den vermeintlich schnellsten Weg mittels Öffis vor. Wurden dafür bisher nur die offiziellen Fahrpläne und also nicht die Echtzeitdaten berücksichtigt, wird nun offenbar aber mit der Integration von aktuellen Störungsdaten experimentiert. So spuckte Google Maps am Donnerstagnachmittag etwa eine Warnung für die U4 aus.

Verwirrung um Datensätze

Auf welche Daten und mit welcher Zeitverzögerung Google dabei zugreift, ist unklar. Denn zum Zeitpunkt der Störungsanzeige war diese weder auf den Seiten der Wiener Linien, im Twitter- oder Facebook-Feed zu finden. Auch qando, die eigene Fahrplan-App der Wiener Linien, die Echtzeitdaten und Störungen anzeigt, wusste nichts von einer U4-Störung. Einer Webseite zufolge, die Meldungen automatisiert dokumentiert, dürfte es zumindest gegen 15:00 Uhr eine U4-Störung gegeben haben.