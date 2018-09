Google-Sitzung nach Trump-Wahl: "die meisten Leute sind traurig"

Die rechte US-Nachrichtenplattform Breitbart hat ein Video veröffentlicht, das eine Google-Mitarbeiterversammlung nach dem Wahlsieg von Donald Trump zeigt. Darauf zeigen sich Führungskräfte bestürzt über den Erfolg des amtierenden Präsidenten, wie The Verge berichtet. Google Mitgründer Sergey Brin etwa sagt in einer Ansprache im Clip: "Die meisten Leute hier sind ziemlich verärgert und ziemlich traurig. Ich finde das Wahlergebnis zutiefst verstörend und ich weiß, dass es vielen von euch auch so geht."

Breitbart versucht mit dem Video zu belegen, dass Google einen antikonservative Agenda verfolgt. Diesen Vorwurf, hat zuletzt auch US-Präsident Trump gemacht. Dass Google konservative Ansichten unterdrückt, ist faktisch kaum haltbar, wie Analysen zeigen. Im Video sagt Googles Chefjurist Ken Walker, dass es eine faire und demokratische Wahl gewesen sei und Google das respektiere.