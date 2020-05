Google verwendet Profilnamen und User-Foto für Werbung

Anders als bei Facebook kann die Funktion bei Google allerdings deaktiviert werden. Wer den geänderten Nutzungsbedingungen zustimmt, muss allerdings damit rechnen, dass sein Profilbild bei Freunden und Bekannten auf sämtlichen Google-Plattformen aufscheint. Google will die Funktion nicht nur in Werbung, aber auch bei Bewertungen auf YouTube, Google Maps und in der Google-Suche verwenden. Die Argumentation von Google ist, dass personalisierte Empfehlungen, aber auch Werbung die Suche nach Informationen erleichtert. Profilfotos von unter 18-Jährigen werden in Anzeigen nicht verwendet.