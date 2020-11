Google warnt vor Windows-Lücke, die bereits ausgenutzt wird

Sicherheitslücke in Chrome und Windows

Laut Project Zero können Angreifer unter Ausnutzung der Sicherheitslücke ihre Rechte ausweiten. Angeblich wird die entdeckte Schwachstelle in Verbindung mit einer Lücke in Googles Chrome-Browser ausgenutzt.

Den Angreifern könne es dadurch gelingen, Malware auf Computer zu schleusen. Die Schwachstelle in Chrome wurde allerdings von Google bereits vergangene Woche behoben. Chrome-Nutzer sollten also unbedingt ihren Browser aktualisieren.