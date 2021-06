Googles AlphaGo gewinnt die zweite Runde gegen Go-Meister

Im Gegensatz zur ersten Runde nahm sich Lee Sedol für seine Züge mehr Zeit, die Partie ging in die Verlängerung. In der letzten Phase der Verlängerung gab Sedol auf.

Alt und komplex

Das chinesische Brettspiel Go ist über 2000 Jahre alt. Trotzdem ist es nach wie vor eine der größten Herausforderungen für Computer-Programme. Das liegt daran, dass es viel mehr mögliche Positionen als bei Schach gibt – in Zahlen ausgedrückt wäre es eine Eins mit 171 Nullen. Durch die Komplexität von Go ist es für Computer kaum möglich mehrere Züge vorherzusehen, wie es bei Schach üblich ist. Die besten Go-Spieler der Welt geben an, intuitiv zu spielen – das können Maschinen nicht.

Um Go zu erlernen, hat AlphaGo 30 Millionen Positionen von Partien zwischen menschlichen Spielern studiert. Auf deren Basis spielte die AlphaGo gegen sich selbst, um neue Strategien zu erlernen. Danach spielte sie gegen die Go-Programme anderer Hersteller und besiegte im Herbst 2015 den Europameister Fan Hui.