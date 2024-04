GPT-4 wurde mit Transkripten von YouTube-Videos trainiert

Das Wissen, das einem die Chatbot-Software GPT-4 vermittelt, hat diese möglicherweise bei YouTube aufgeschnappt. Entwickler OpenAI hat offenbar Millionen Stunden an Videomaterial von dem Streaming-Dienst durch seine Übersetzungs-Software Whisper gejagt und seine Künstliche Intelligenz damit trainiert. Das berichtet die New York Times. Der Grund dafür sollen weitreichende Beschränkungen, auf legalem Weg an große Datenmengen zu gelangen, sein.

➤ Mehr lesen: GPT-4 schreckt nicht zurück, einen nuklearen Krieg anzuzetteln