Greenpeace-Report zur Energienutzung der Internet-Konzerne

An erster Stelle steht in der Rangliste der Organisation hingegen Apple, das seine iCloud mittlerweile zu 100 Prozent mit Strom aus erneuerbaren Energieträgern versorgt. Apple betreibt in seinem Rechenzentrum in North Carolina die größte private Photovoltaik-Anlage der Vereinigten Staaten.

Facebook hat seinen Energieanbieter dazu verpflichtet, seine Rechenzentren mit Windenergie zu versorgen. Die rasch wachsenden Business-to-Business IT-Unternehmen Rackspace und Salesforce haben sich Apple, Facebook und Google im Jahr 2012 angeschlossen und wollen ihre Betriebe mit 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energieträgern versorgen.

Im B2B-Bereich hat Greenpeace zum ersten Mal auch Serverhousing-Anbieter unter die Lupe genommen. Diese Unternehmen vermieten nicht die Geräte, also die Server-Hardware, sondern den Platz und die Infrastruktur in ihren Rechenzentren. Leider nutzen noch wenige dieser Anbieter erneuerbare Energieträger zur Stromversorgung ihrer Rechenzentren, bei den meisten fehle es ebenso an Transparenz hinsichtlich ihres Energie-Fußabdrucks.