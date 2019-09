Greta Thunberg kontert Trumps Spott auf Twitter

Weniger als einen Tag nachdem sich US-Präsident Donald Trump auf dem Kurznachrichtendienst Twitter über die emotionale Rede der Klimaaktivistin Greta Thunberg lustig gemacht hat, schlägt die junge Schwedin zurück. Sie hat ihr Twitter-Profil nun mit demselben Satz versehen, mit dem der US-Präsident sie verhöhnte: „A very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future“ („Ein sehr glückliches junges Mädchen, das sich auf eine strahlende und wunderbare Zukunft freut“), heißt es nun in ihrer Twitter-Bio.