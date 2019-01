Große Wiener Genossenschaft wurde Opfer eines Hackerangriffs

Das Österreichische Volkswohnungswerk (ÖVW) hat ihre Nutzer am Abend des 31.12. informiert, dass es Opfer eines Hackerangriffs war, bei dem es zu einem Verlust personenbezogener Daten gekommen ist. „Wir haben am 28.12.2018 um 18:00 Kenntnis erlangt, dass es zu einem Einbruch in die Datenbank unserer Webseite gekommen ist“, heißt es in einer E-Mail an alle, die sich auf der Website registriert haben, weil sie sich für eine Genossenschaftswohnung in Wien bewerben wollten. Das ÖVW verwaltet in Wien 160 Wohnhäuser mit 8500 Wohnungen. Zur Anzahl der gestohlenen Datensätze macht die Genossenschaft keine Angaben. Die besagte E-Mail wurde aber auch an Personen verschickt, die sich einst auf der Website registriert, aber keine Wohnung erhalten haben.