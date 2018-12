Familie verzichtet auf Strom, weil sie keinen Smart Meter will

Was sich mit dem neuen Zähler ändert

Mit den digitalen Zählern ändert sich nämlich auch das Ausleseverhalten der Verbrauchsdaten. Standardmäßig wird der Verbrauch nach der Umstellung auf den digitalen Zähler einmal pro Tag ausgelesen. Kunden können sich auch für die „intelligente“ Variante entscheiden, dann werden die Daten von den Netzbetreibern im 15-Minuten-Intervall gemessen. Bei einem Opt-Out wiederum wird der Energieverbrauch wie bisher einmal pro Jahr gemessen und digital gesendet. Die Opt-Out-Möglichkeit gibt es für alle Kunden per Gesetz. Der Widerspruch muss schriftlich eingereicht werden.



„Bei der Opt-out-Konfiguration werden keine Verbrauchsdaten im Gerät selbst gespeichert. Auch die Abschalt- und Leistungsbegrenzungsfunktion wird nicht verwendet. Es wird nur eine anlassbezogene Fernauslesung für Abrechnungszwecke durchgeführt“, heißt es auf futurezone-Anfrage beim Netzbetreiber Linz Netz.

Drohung mit Gerichtsverfahren

Die Linz Netz war im Februar 2018 an die Familie herangetreten, um sie über den „dringend notwendigen Zählertausch“ zu informieren. Es folgten Telefongespräche mit dem zuständigen Sachbearbeiter, bei der Familie M. ihre Bedenken vortrug. Zu einer Einigung kam es jedoch nicht. In einem Schreiben wurde die Familie laut eigenen Angaben „unmissverständlich“ dazu aufgefordert, dem Zählertausch zuzustimmen, weil sonst eine gerichtliche Durchsetzung beantragt werde.



Dazu will es die Familie, die die Gerichtskosten selbst tragen müsste, nicht kommen lassen. Da der Stromzähler offiziell der Besitz des Netzbetreibers ist, hat er vom Gesetz her das Recht, seinen Zähler gegen ein Gerät seiner Wahl – auch gegen elektronische - auszutauschen. „Es existiert keine Wahlfreiheit. Die meisten Menschen reagieren sehr sensibel auf den Eingriff in ihre eigenen vier Wände. Von hilfloser Ohnmacht und dem Gefühl des Ausgeliefertseins bis zu großer Wut bekommen wir täglich vieles zu hören“, heißt es auch seitens der Initiative „Stop Smart Meter“, die Fälle wie den der Familie M. sammelt.