Zehn Fragen und Antworten zur Smart-Meter-Einführung in Österreich

Was ist der Unterschied zu einem digitalen Zähler?

In Österreich wurde in den „Marktregeln“ festgelegt, dass es künftig einen „digitalen Standardzähler“ (DEZ) für alle geben wird. Das ist ein elektronischer Zähler, der bidirektional kommunizieren kann und digitale Daten empfängt und sendet. Dieser wird in 95 Prozent aller Haushalte eingeführt und kann nicht vom Kunden abgelehnt werden. Hardwaremäßig sind digitale Standardzähler und intelligente Stromzähler gleich.



Die Unterscheidung liegt in der Software und dem Abrufen der Stromverbrauchsdaten. Beim intelligenten Stromzähler darf der Stromverbrauch von den Netzbetreibern im 15-Minuten-Intervall gemessen werden. Bei einem Opt-Out wird der Energieverbrauch wie bisher einmal pro Jahr gemessen und gesendet. Das passiert allerdings rein digital und es muss niemand mehr zum Ablesen kommen.



Manche Netzbetreiber führen allerdings auch andere Kriterien für die digitalen Zähler ein, die sich minimal von den gesetzlichen Mindestvorgaben unterscheiden. Die Wiener Netze, die im November 2018 mit dem Rollout der Zähler begonnen haben, werden die summierten Stromverbrauchsdaten einmal pro Tag ablesen und übermitteln. Kunden, die einen „ Smart Meter“ aus ihrem digitalen Zähler machen wollen, müssen per „Opt-in“ aktiv verlangen, dass der Stromverbrauch alle 15 Minuten gemessen wird. Per „Opt-out“ wird geregelt, dass die Messung des Energieverbrauchs nur einmal pro Jahr stattfindet.



Was bringen Smart Metern den Netzbetreibern?

Netzbetreiber argumentieren häufig, dass sie die genauen Verbrauchsdaten benötigen, damit sie die Netze besser regulieren können. Doch für eine Verbrauchs- und Prognosestatistik könnte man die Daten auch anonymisiert verwenden, die konkreten Verbrauchsdaten der einzelnen Haushalte werden dafür eigentlich nicht benötigt.

Der Nutzen für Netzbetreiber besteht darin, dass digitale Zähler es ermöglichen, den Zählerstand aus der Ferne abzulesen und im Bedarfsfall Stromzähler aus der Ferne auch auf- und abzudrehen. Sind Kunden etwa bei der Zahlung säumig, oder ziehen Mieter um und die neuen ziehen erst mit Verzögerung ein, brauchen Netzbetreiber nicht mehr Mitarbeiter hinschicken, alles läuft aus der Ferne ab.

In weiterer Folge ist auch die Einführung neuer, flexibler Tarife ein Vorteil für Netzbetreiber. Damit diese möglich werden, müssen aber noch Gesetzesänderungen beschlossen werden.



Was bringen Smart Metern den Nutzern?

Offiziell beworben werden die intelligenten Zähler damit, dass man damit Energie sparen kann, weil man stille Verbraucher in seinem Haushalt ausfindig machen und damit Strom und Geld sparen kann. Studien zeigen, dass sich durch Smart Meter jedoch nur im Schnitt bis zu 3,7 Prozent an Energie – rund neun bis 42 Euro pro Jahr und Haushalt – einsparen lassen.



Dazu müsste man allerdings seinen Stromverbrauch anhand der Daten, die man über ein Webportal ab dem nächsten Tag abrufen kann, aktiv analysieren und sein Verhalten ändern. Eine Erhebung der österreichischen Energieagentur im Rahmen eines EU-Projekts ergab zudem, dass Österreicher zwar an neuen Dienstleistungen Interesse haben, allerdings ihr Nutzerverhalten nicht aktiv anpassen möchten.



Der einzige Vorteil für Kunden besteht darin, dass beim Einzug in eine neue Mietwohnung die Einschaltung des Stroms auf Knopfdruck erfolgen kann und es zu keinen Wartezeiten kommt. Plus: Technik-affine Nutzer können sich über eine Kundenschnittstelle mit dem Gerät verbinden und Home-Automation-Systeme direkt einbinden.