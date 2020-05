Smart Meter: "Österreich-Zähler" kommt aus China

Kunden können digitale Stromzähler allerdings auch abgelehnen, wie das Gesetz vorsieht. Auch für das Opt-Out hat sich die Telekom Austria ein Szenario überlegt: „Die einfachste Lösung wäre hier, dass die Kunden trotzdem den "Österreich-Zähler" installiert bekommen, man aber die Datenkommunikation ausschaltet. Das heißt, es würde wie bisher ein Mitarbeiter des Energieanbieters vorbeikommen müssen, um den Stromverbrauch abzulesen“, sagt Liebscher. Der Austausch des Zählers selbst sei aus Kosten- und Wartungsgründen dennoch die sinnvollste und kostengünstigste Methode für die Energieversorger. Gibt es etwa in einer Wohnung einen Nachmieter, der den Smart Meter mit all seinen Funktionen Nutzen möchte, könnte die Umstellung per Mausklick erfolgen.

„Bei unseren Projekten haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Opt-Out-Quoten derzeit sehr gering sind, sobald man bei der Kommunikation offen und transparent vorgeht“, erklärt Liebscher. Transparenz sei entscheidend. „Wenn man sich ernsthaft mit den Anliegen und Bedenken der Leute beschäftigt, kann man einen Großteil der Ängste und Sorgen beseitigen“. Bei der IT-Sicherheit setze man etwa bei dem Niveau an, dass man als Telekommunikationsanbieter bereits von der Zusammenarbeit mit Banken kenne.

Bei den Projekten der Telekom Austria Group sei das Kundeninteresse zudem sehr groß gewesen, 15-Minuten-Intervalle ihrer Daten zu erhalten. „Das Interesse war da.“ Die Telekom Austria Group hat bei 2700 Zählpunkten neue Stromzähler in Ybbs eingesetzt. „Es wird noch in diesem Jahr jeder Haushalt in Ybbs über einen Smart Meter verfügen“, erzählt Liebscher. Die Zähler in Ybbs stammen allerdings von der dänischen Firma Kamstrup und sind mit GPRS- und Radio-Mesh-Technologie ausgestattet.