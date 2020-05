Zeitplan für Smart-Meter-Einführung gekippt

Der Zeitplan für die Smart Meter wird gestreckt, konkret soll die ursprünglich für 2015 vorgeschriebene 10-Prozent-Quote wegfallen. Dies sieht eine neue Verordnung vor, die Vizekanzler Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner ( ÖVP) in Begutachtung gegeben hat.



Die Zielvorgabe von 95 Prozent bis zum Jahr 2019 bleibe aber aufrecht, erklärte Barbara Schmidt, Generalsekretärin des Branchenverbandes Oesterreichs Energie, am Mittwoch in Graz. Diese heimische Vorgabe ist vielen in der E-Wirtschaft zu ehrgeizig, die EU wäre mit einem Ausstattungsgrad von 80 Prozent bis 2020 zufrieden.