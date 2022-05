Großmutter baut eigenes Elektroauto für 14.500 Euro

In einem Bericht im britischen Guardian heißt es, sie habe das schrottreife Auto bereits 1993 gekauft. Anschließend haben sie den Verbrennermotor ausgebaut und durch einen Elektromotor mit 80 Akkus ersetzt. Die Reichweite beträgt laut einem Bericht bei Stuff.co.nz etwa 120 Kilometer . Die Kosten des Projekts betrugen 24.000 Neuseeland-Dollar - umgerechnet etwa 14.500 Euro . Die notwendige Arbeitszeit wurde dabei allerdings nicht berücksichtigt.

Eine Großmutter aus Neuseeland hat ein 29-jahre altes Autowrack in ein Elektroauto umgebaut. Bereits seit 3 Jahren fährt die 63-Jährige Rosemary Penwarden mit ihrem Eigenbau - nun sind mehrere Medien auf das Projekt aufmerksam geworden.

Hilfe bekam sie vom lokalen Kühltechniker Hagen Bruggemann. Er hat bereits 8 derartige Projekte mitbetreut. „Man kann so viel über diesen ganzen Umwelt-Mist reden, wie man will, aber man muss es einfach umsetzen“, sagt er. Berücksichtigt man die notwendige Arbeitszeit nicht, sei es finanziell durchaus sinnvoll, Verbrenner in E-Fahrzeuge umzubauen, da die Karosserie nicht selten viel mehr wert sei, als der Motor.

„Man muss schon ein bisschen verrückt sein“, erklärte Penwarden laut dem Guardian. „Ich möchte den Ölkonzernen für die Motivation danken“, so die Großmutter weiter. Um den ökologischen Fußabdruck weiter zu minimieren, lädt sie das Auto zuhause mit selbst erzeugten Solarstrom. Sie fordert die Regierung auf, solche Umbauten finanziell zu unterstützen.