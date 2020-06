Groupon: Schnäppchen für 143 Millionen Nutzer

Im Rahmen der DLD-Konferenz in München hat Groupon-Chef Andrew Mason neue Zahlen zu seinem an der Börse notierten Schnäppchen-Portals bekannt gegeben. Aktuell würden 143 Millionen eMail-Adressen täglich mit dem Newsletter zu Tagesangeboten versorgt werden. Mason sagte außerdem, dass derzeit mehr als 10.000 Personen für die drei Jahre alte Firma arbeiten würden, 70 Prozent davon würden außerhalb der USA tätig sein. Groupon ist derzeit in 47 Ländern vertreten. Insgeamt will Groupon seinen Nutzern etwa 1,1 Mrd. Dollar erspart haben.

Die große Anzahl an Mitarbeitern sei für das Tagesgeschäft von Groupon überlebensnotwendig. Anders als bei Facebook oder Google würde die die Hölle ausbrechen, wenn die Belegschaft nur einen Tag aussetzen würde. Aus diesem Grund bezeichnete Mason seine Firma auch nicht als reine Technologie-Firma, sondern als Hybrid. Die Firma laufe noch nicht perfekt und würde sich weiter darauf fokussieren, die Händler zufriedenzustellen.

Außerdem lobte er die Samwer-Brüder, die Groupon im vergangenen Jahr den Klon CityDeal verkauft haben. Sie seien die besten Geschäftsmänner, die er in seinem Leben getroffen habe, und er sei sehr froh, sie an Bord zu haben. Die vielen anderen Copycats hätten es sehr schwer, mit Groupon konkurrieren zu können, weil das Tagesgeschäft essenziell für den Erfolg sei.