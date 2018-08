Grüne löschen umstrittenes Schmähvideo mit Peter Pilz

Vorwurf der Hetze

Die Kritik an dem Sujet ließ nicht lange auf sich warten. Die "Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der Ungleichheit" (FIPU) stellte die Schmähdarstellung in eine Reihe mit antisemitischen Abbildungen, in denen gegen Juden als "Giftpilze" gehetzt wurden. Auch wenn das Peter-Pilz-Sujet nicht intendiert und nicht dasselbe sei, solle man derartige "dehumanisierende Schmähdarstellungen in der politischen Kommunikation", die man eher "den Rechten überlassen sollte", twitterten die FIPU-Blogbetreiber.

Das Sujet stieß aber auch intern bei den Grünen auf Kritik und Ablehnung. Die Grüne Bezirksrätin Andrea Stangl bezeichnete die Veröffentlichung als "NoGo" und kündigte an, dass es diesbezüglich noch Diskussionen geben werde. Darüber hinaus sprach sie von einer "Fremdschämattacke". Das Video und das Posting wurden mittlerweile gelöscht.