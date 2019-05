Hacker gesucht: "Auch Zehnjährige verstehen, was ein sicheres Passwort ist"

Alle, die ihr Können im Bereich Cybersicherheit unter Beweis stellen wollen, haben ab sofort wieder die Möglichkeit. Bereits zum achten Mal sucht die Cyber Security Challenge die besten österreichischen Hacker und Nachwuchstalente im Bereich IT-Security. Einmal mehr gibt es verschiedene Kategorien und Altersklassen. Neben dem Bewerb für die 14- bis 20-Jährigen und die 21- bis 25-Jährigen gibt es mit der Österreichischen Staatsmeisterschaft auch wieder eine offene Klasse für alle über 25 Jahren.

Während es für die Jugendlichen und in der offenen Klasse um Herausforderungen im Bereich Web, Crypto, Reverse Engineering, Exploitation und Forensik geht, findet im Rahmen des Wettbewerbs auch wieder die Einsteiger-Challenge Level1 statt, bei dem sich alle Interessierten auch ohne Hacking-Vorkenntnisse dem Thema annähern und knifflige Aufgabenstellungen lösen können. Im Vorjahr haben über 6000 Menschen dabei mitgemacht, vor allem auch junge Schülerinnen und Schüler sollen angesprochen werden.

Schon in Volksschule Thema

" Cybersicherheit geht uns alle an, jeder braucht ein Basiswissen bei dem Thema - sowohl was die Medienkompetenz, als auch das technische Grundwissen betrifft", erklärte Heidrun Strohmeyer vom Bildungsministerium. Sie plädierte dafür, dieses Wissen nicht nur in höheren und berufsbildenden Schulen zu verankern, sondern bereits in der Volksschule und bei den Zehn- bis Vierzehnjährigen zu etablieren. "Auch Zehnjährige verstehen, was ein sicheres Passwort ist, wenn man ihnen das erklärt."

So erfolgreich die Cyber Security Challenge bisher war - jedes Jahr machen über 600 Talente mit, auch in der offenen Klasse über 25 Jahren waren im Vorjahr über 150 Experten mit dabei - so überschaubar ist die Teilnahme von weiblichen Hackerinnen und Nachwuchstalenten. Laut Joe Pichlmayr, Vorstand des Vereins CyberSecurityAustria, setze man alles daran, mehr Mädchen für das Thema IT-Security zu begeistern. An den Fähigkeiten scheitere es definitiv nicht.