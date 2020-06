"Hacking-Unterricht ohne Ethik wäre grob fahrlässig"

Am Lehrplan steht auch 3D-Druck. Wird dieses Thema zukünftig an Bedeutung gewinnen?

Dieses Thema gewinnt sicher noch stärker an Bedeutung, ist aber durch unsere Schüler der Ausbildungsschwerpunkte Medientechnik und Bautechnik schon exzellent besetzt. Das Thema 3D-Druck hat aber auch eine budgetäre Komponente, da hochwertige 3D-Drucker und die dafür nötigen Verbrauchsmaterialien nicht gerade billig sind. Der Druck selbst stellt aber nur einen kleinen Teil der umfangreichen Ausbildung im Bereich 3D und Virtual Reality dar.

Welche Rolle spielt Ethik in der Cyber-Security-Ausbildung?

Ethik spielt immer eine Rolle, da wir die Schüler schon sehr früh mit den ethischen, aber auch rechtlichen Aspekten des Hackings konfrontieren. Schülern solche Techniken beizubringen, ohne sie in der Ethik zu schulen, wäre mehr als grob fahrlässig. Es ist aber ein Thema, dass in Zukunft auch gegenstandsübergreifend noch mehr Bedeutung bekommen soll.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Kooperation zwischen futurezone und Cyber Security Austria.