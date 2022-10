Smartphone im Schwarz-Weiß-Modus nutzen: Das hat es mit mir gemacht

Am Esstisch E-Mails checken, anstatt die Zeit mit der Familie zu genießen. Im Bett Instagram durchforsten, obwohl die Lider bereits schwer sind. Das Smartphone ist unser täglicher Begleiter. Und so anziehend, dass viele es gar nicht mehr aus der Hand legen können. Durchschnittliche Nutzer*innen verbringen über 3 Stunden täglich am Handy. Österreicher*innen gaben in einer Umfrage an, im Schnitt 20-mal am Tag auf ihr Smartphone zu sehen.

Viele nehmen sich vor, ihre Handynutzung zu reduzieren. Das Internet hat dafür eine Vielzahl an Tipps und Tricks parat. Ein beliebter Lösungsvorschlag ist der sogenannte Schwarz-Weiß-Modus. Mit wenigen Klicks in den Einstellungen entzieht das Handy dem Bildschirm jegliche Farbe – das funktioniert sowohl auf Android-Smartphones als auch auf iPhones. Zurück bleibt eine Anzeige von Apps, Bildern und Nachrichten in Graustufen. Die Idee: Bewusst Farben ausblenden, um so die Reize auf dem Smartphone-Bildschirm für den Betrachter*innen zu reduzieren. Aber funktioniert das wirklich? Ich habe den Graustufen-Modus 2 Wochen lang ausprobiert.

Erfahrungskluft ist unbequem

Wenig überraschend erscheint der Bildschirm ohne leuchtende Farben weniger schrill. Alles ist gut lesbar, die Darstellung aber trotzdem ungewohnt. Das rührt laut Ulrich Ansorge, Professor für Psychologie an der Universität Wien, daher, dass die Schwarz-Weiß-Einstellung nicht mit bisherigen Erfahrungen von Nutzern übereinstimmt. „Eine Banane kann gelb, grün oder braun sein, aber nicht blau. Der Mensch stellt in der Regel eine Beziehung zwischen Farbe und einer Information her“, erklärt Ansorge. „Solche Beziehungen entstehen auch auf technischen Apparaten. Werden sie durch monochrome Darstellung gebrochen, entsteht eine Diskrepanzerfahrung“.

Diese Erfahrung könne unangenehm sein und müsse erstmal von Nutzer*innen verarbeitet werden. „Insofern könnte tatsächlich die eigene Kapazität schneller ausgelastet sein“, sagt Ansorge.

Signalfarben fehlen

Was mir in der monochromen Darstellung (nicht) ins Auge sticht: die Benachrichtigungssymbole oberhalb der App-Icons. Statt in Rot erscheinen diese jetzt in dezentem Grau. Normalerweise würde ich sie, sobald sie aufpoppen, zwanghaft wegklicken. Tatsächlich wird der Drang merklich geringer.

Das kann teils auf „die Beziehung zwischen der Bewertung von Objekten und ihrer Farbe“ zurückgeführt werden, wie Ansorge erklärt. Rot gilt in unserem Kulturkreis als Signal. Das zeigt sich im Straßenverkehr. Hier kommt Rot zum Beispiel bei Stoppschildern zum Einsatz. Ist das Benachrichtigungssymbol plötzlich grau und hat keine Signalfarbe mehr, werden auch die entsprechenden Emotionen nicht mehr so stark ausgelöst. Ein Öffnen der Nachricht erscheint dann weniger dringlich.