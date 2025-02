Neues iPhone SE soll schon kommende Woche vorgestellt werden

Apple soll sein neues iPhone SE bereits in den nächsten Tagen vorstellen und der Verkauf später im Februar starten. Anstelle eines Events soll das neue, günstigere iPhone-Modell allerdings nur auf der Webseite präsentiert werden, wie der Apple-Insider Mark Gurman von anonymen Quellen erfahren hat.

Das oft übersehene und belächelte iPhone SE soll durch das Update auf ein neues Level gehoben werden. Erstmals vorgestellt wurde das Budget-iPhone 2016, die neueste Version wurde 2022 veröffentlicht. Sie entspricht nicht mehr dem Stand der aktuellen Technik, hat zum Beispiel noch immer einen Home-Button und kommt ohne Face ID. Damit soll jetzt Schluss sein: Das iPhone SE 2025 soll dem iPhone 14 ähnlich sehen und Apple Intelligence ermöglichen.

Schwindende Vorräte

Wie Gurman analysiert, häufen sich in den Apple Stores die Anzeichen dafür, dass der Release unmittelbar bevorsteht: Offenbar gibt es dort kaum noch Modelle des iPhone SE 2022 auf Lager, was bei Apple üblicherweise als Indiz dafür gilt, dass ein Smartphone demnächst durch ein neueres Modell ersetzt wird. Im Onlineshop werden gewisse Modelle bis März gar nicht mehr ausgeliefert. In der EU ist es überhaupt nicht mehr erhältlich.

Das neue Modell soll bei Apple intern den Codenamen V59 tragen und wird das erste mit dem hauseigenen Mobilfunkmodem von Apple sein. Außerdem soll im Inneren der schnellere A18-Chip stecken, der das Gerät zum Betrieb von Apple Intelligence befähigen soll. Das Display wird größer sein als beim letzten iPhone SE.

Derzeit kostet das iPhone SE (3. Gen) in den USA 429 Dollar, aber Gurman schätzt, dass Apple den Preis wegen der neuen Features anheben könnte. Hierzulande wurde das Gerät um 519 Euro verkauft.

Eine etwas traurige Nachricht gibt es auch für alle Nostalgiker: Durch die neue Benutzeroberfläche wird der legendäre iPhone-Home-Button, der mit dem ersten iPhone 2007 eingeführt wurde, endgültig der Vergangenheit angehören.