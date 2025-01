Neue Gerüchte: iPhone SE 4 soll doch Dynamic Island haben

Im Frühjahr 2025 wird das iPhone SE erwartet. Es gibt bereits einige Gerüchte um das Budget-Phone von Apple, die neuesten stammen dabei von Leaker Evan Bass.

➤ Mehr lesen: Neues iPhone SE: Alle Details, die bereits bekannt sind

Auf der Plattform X schreibt Bass, dass er Designs des neuen iPhone SE 4 erhalten habe. Während auf der Rückseite eine einzige Kamera angebracht ist, gibt es auf der Vorderseite eine kleine Überraschung. Anstatt der vermuteten Balken-Notch soll das iPhone SE 4 nämlich eine Dynamic Island in Pillenform erhalten.

Doch iPhone-16-ähnlicher als gedacht?

Das ist insofern ungewöhnlich, weil man bisher davon ausging, dass das neue iPhone SE auf den Standardmodellen des iPhone 14 basiert. Dieses kommt ebenso mit einer Balken-Notch daher, die Dynamic Island ist erst im Pro-Modell verbaut.

➤ Mehr lesen: Kein neues iPhone SE? Apple will sein Lineup ändern

Sollte das Gerücht also stimmen, wäre das ein Upgrade für das iPhone SE 4 und eine Annäherung an das iPhone 16. Im Inneren des iPhone SE 4 sollen ebenso - wie im iPhone 16 - ein A18-Chip und 8 Gigabyte RAM werken. Auch ein USB-C-Anschluss, womöglich dieselbe 48-MP-Hauptkamera wie beim iPhone 16 und Apple-Intelligence-Unterstützung sollen an Bord sein.

Neue Infos zum iPad Air 11

Auch zum neuen iPad Air 11 will Bass Informationen haben. Dieses soll in 2 Versionen (11 und 13 Zoll) mit einem M3-Chip angeboten werden. Damit ist das neue iPad Air schlechter ausgestattet als von Fans erhofft. Diese hätten sich nämlich den neuesten M4-Chip im Gerät erwartet, wie er auch im iPad Pro zum Einsatz kommt.