Handy-Produktion: Ausbeutung auch in Indien

Während Handyhersteller und ihre Zulieferer in Südindien von den örtlichen Regierungen hofiert werden und in Sonderwirtschaftszonen Steuererleichterungen und Gratis-Strom lukrieren, arbeiten tausende Leute im Schichtbetrieb für einen Hungerlohn, teilen sich zehn Quadratmeter große Zimmer mit bis zu sieben Leuten und werden täglich bis zu drei Stunden an ihre Arbeitsplätze gekarrt. "Die Unternehmen können ihre Einnahmen oft zur Gänze behalten, der Bevölkerung bleibt wenig", sagen Christina Schröder und Nora Holzmann vom Verein Südwind, die im März vor Ort bei den Nokia-Zulieferbetrieben Foxconn und Wintek im südindischen Chennai recherchierten. Zwischen den "schicken Produkten" und den Lebens - und Arbeitsbedingungen der Menschen, die sie herstellen, bestehe ein krasser Widerspruch.

Bis zu 25.000 vorwiegend junge Menschen arbeiten in den Fabriken der Handyzulieferer in der südindischen Sonderwirtschaftszone. Viele von ihnen kommen von weit her, haben oft mehr als zwölf Jahre Schulausbildung und wurden von der Hoffnung angelockt, ihre Zukunft durch die Arbeit bei internationalen Unternehmen sichern zu können, erzählt Schröder. "Jetzt stehen sie im Schichtbetrieb für rund 100 Euro monatlich am Fließband und haben oft nicht einmal genug zu essen."