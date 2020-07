Harley-Davidson entwickelt sein erstes Elektro-Motorrad

Das Elektro-Motorrad soll das typische Motor-Dröhnen bisheriger Harleys durch einen sorgfältig gestalteten neuen Sound kompensieren, der auf andere Art beeindrucken soll. "Denken Sie an Kampfjets auf einem Flugzeugträger. Der einzigartige Sound von Project LiveWire ist so gestaltet worden, um ihn von Verbrennungsmotoren und anderen elektrischen Motorrädern am Markt zu unterscheiden", meint Richer.

Mit der Strategie, neben der Expertise bei Verbrennungsmotoren auch Know-How bei Elektroantrieben zu sammeln, will sich Harley-Davidson für die Zukunft rüsten. COO Levatich: "Als Unternehmen, das seit 111 Jahren Erfolge feiert, denken wir in generationsübergreifenden Dimensionen an großartige Fahr-Umgebungen für die nächsten 111 Jahre."