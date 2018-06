Headspace: "Meditieren ist heute niemandem mehr peinlich"

futurezone: Meditations-Apps wie Headspace boomen. Warum?

Megan Jones Bell: Weil wir sie brauchen. Wir schauen die meiste Zeit auf Bildschirme und sind ständiger Stimulation ausgesetzt. Unsere Umwelt ist von Technologie durchdrungen. Wir beschäftigen uns mit allen möglichen Dingen, wir sind aber nicht präsent. Es besteht ein großer Bedarf danach, wieder zu lernen, im Moment zu leben.

Warum sollte ausgerechnet das Smartphone, das an der Überstimulation nicht ganz unbeteiligt ist, uns dabei helfen, bewusster zu leben?

Die Leute hängen an ihren Smartphones und daran wird sich auch nichts ändern. Wir müssen also unser Verhältnis zu der Technologie verändern. Genauso wie wir gelernt haben, dass wir, wenn uns im Zug oder in der U-Bahn langweilig ist, Social-Media-Apps, den Kalendar oder E-Mails aufrufen, können wir lernen, uns einen Moment Zeit zu nehmen und zu meditieren.

Was bringt das?

Meditieren hat positive Auswirkungen auf uns und auf unsere Umwelt. Forschungen zeigen, dass man mit Meditation Ängste, Depressionen und Stress verringern und abmildern kann. Meditieren macht glücklicher, hilft uns dabei, uns zu konzentrieren und besser zu schlafen. Wir entwickeln auch mehr Mitgefühl für andere und werden weniger aggressiv und weniger reizbar.

Ist die Ablenkung durch Technologie auch der Grund, warum Achtsamkeit in der Technologiebranche und im Silicon Valley so populär ist?

Im Silicon Valley ist man immer am nächsten großen Ding interessiert. Viele Firmen von dort zählen zu unseren Kunden. Das Tempo hat sich im Silicon Valley dramatisch verändert. Ich bin in Palo Alto aufgewachsen. Was heute dort passiert ist verrückt. Viele Leute durchleben physische Krisen, sie haben also einen erhöhten Bedarf - und natürlich wollen sie auch immer neue Apps ausprobieren.

Es gibt heute so etwas wie eine Glücksindustrie. Warum suchen so viele Leute professionelle Hilfe, um glücklich zu werden?

Es gibt Statistiken, wonach einer von fünf Menschen unter psychischen Störungen leidet. Das ist ein großes Problem. Man tut sich heute immer noch schwer, zu sagen, ich brauche eine Therapie. Wenn ich aber sage, ich suche nach Möglichkeiten, um glücklicher zu werden, dann ist das nicht mit einem Stigma behaftet. Apps wie Headspace sind zugänglich und bieten einfach und unkompliziert Hilfe. Meditieren ist heute auch niemanden mehr peinlich. Das war nicht immer so. Es hat auch einen Kulturwandel gegeben.

Wenn ich eine Depression habe, reicht es vermutlich nicht, zu meditieren.

Ganz sicher nicht. Meditieren ist nicht das Einzige, was sie tun sollten, um ihre Gesundheit zu verbessern. Das würden wir auch niemals behaupten. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass Angebote, die leicht zugänglich sind, eher ausprobiert werden. Betroffene sind danach auch eher bereit, professionelle Hilfe zu suchen. Headspace ist ein guter erster Schritt für viele Leute und ein wertvoller Begleiter für weitere Maßnahmen.