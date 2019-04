"Herzschrittmacher sogar mit einem alten Nokia 3310 angreifbar"

Zwei Milliarden Dollar Verlust

Doch mit den Folgen des Hacks hatte Zillner nicht gerechnet. Er war sich sicher, dass diese Informationen an den Hersteller weitergegeben werden, damit dieser die Schwachstellen beheben konnte. Doch MedSec entschied sich dazu, zuerst mit der Investmentfirma Muddy Waters zusammenzuarbeiten. Die Investmentfirma bekam die Informationen wettete an der Börse gegen St. Jude Medical. Der Hersteller der Herzschrittmacher verlor an einem einzigen Tag zwei Milliarden Dollar – und verklagte in Folge MedSec.

MedSec und Muddy Waters verteidigten ihr Vorgehen mit dem Hinweis darauf, dass sofortiger ökonomischer Druck auf Hersteller die Auslieferung von Sicherheitsupdates beschleunigen würde. Kritiker sahen hingegen die Priorität im Sicherstellen des Wohlergehens von Patienten.

„Ich habe im Vorhinein nicht gewusst, was die Firma mit meinen Ergebnissen machen wird“, sagt Zillner im Gespräch mit der futurezone. „Ob das ethisch korrekt ist, ist sehr individuell und auch davon abhängig, ob das Verhalten eines Herstellers aus der Vergangenheit eine derartige Praxis rechtfertigt“, sagt der Sicherheitsforscher. Viele Unternehmen würden schließlich wissen, dass sie „Dreck am Stecken haben und ihnen keine Konsequenzen drohen.“