Hacker steuern Herzschrittmacher, Hersteller verweigert Update

"Kein Arzt würde es merken"

In der BBC-Demo führt Rios vor, wie er die Maschine fragen lässt: „Wollen Sie sterben?" Als makabre Antwortmöglichkeiten programmiert er "Ja/Ja.“



Die BBC hat die betroffene Firma, die die Herzschrittmacher und kompromittierbaren Maschinen herstellt, kontaktiert und nachgefragt. Medtronic antwortete, dass es sich dabei um eine „geringe Gefahr“ handle. „Alle Geräte tragen ein damit verbundenes Risiko mit sich, und wir streben kontinuierlich an, die Balance zwischen Risiko und Nutzen unserer Geräte zu gewährleisten“, lautete die Stellungnahme von Medtronic.

1,5 Jahre Zeit für Hersteller

Der Hersteller gab zudem bekannt, kein Software-Update bereitstellen zu wollen, mit dem man diese Sicherheitslücke in der Maschine einfach schließen könnte.



Laut Rios müsste Medtronic seine Geräte mit einem digitalen Zertifikat versehen, die Details über die Identität der Einheit geben. „Code-Signing-Zertifikate sind heutzutage eine Standard-Praxis. Apple stellt diese für seine iPhones aus, Microsoft für seine Software. Es gibt keinen Grund für diesen Hersteller, dies nicht zu tun“, so Rios, dem bewusst ist, dass er mit seinen Enthüllungen auf der Black Hat jetzt eine echte Möglichkeit für Angreifer schafft, jemanden über diese Methode umzubringen.



„Wir haben den Hersteller vor 1,5 Jahren über das Problem informiert. Es gibt einen Punkt, da ist es einfach genug. Wir haben bereits damals sehr klar und deutlich kommuniziert, dass wir unsere Forschungsergebnisse in der Zukunft präsentieren werden. Und diese Zeit ist jetzt gekommen“, erklärt Rios. Die letzten 18 Monate seien wie eine Achterbahnfahrt gewesen, so Rios. Zuerst habe das Unternehmen nicht reagiert, dann technische Ineffizienz bewiesen und im Anschluss in die Irre führende Antworten gegeben. „Würde ein derartiger Angriff in der echten Welt durchgeführt, würde kein Arzt jemals auf die Idee kommen, dass sein Programm gehackt und verändert wurde.“