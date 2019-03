Sec4dev: Die wichtigsten Security-Tipps für Softwareentwickler

Ganzheitliche Analyse

Der IT-Consultant und Blogger Felix von Leitner aka Fefe empfiehlt jedem, sich zu Beginn die Frage zu stellen, was man eigentlich erreichen will und im Anschluss das Bedrohungsszenario durchzudenken. „Was wollen wir nochmal schützen? Die Daten“, sagte er in seinem Talk, nachdem er Software-Entwickler mit Drogenabhängigen verglichen hatte, die vom schnellen Erfolg abhängig seien. „Diese Frage soll man sich immer wieder stellen.“



Tobias Zillner von Alpha Strike Labs sieht das ähnlich wie Fefe und fügt im Gespräch mit der futurezone hinzu: „Wenn man weiß, was man schützen will, kommt man leichter dort hin, seine Ressourcen auf die wirklich essentiellen Probleme zu fokussieren, um keine Pseudoaktivitäten zu machen. Oft wird viel gemacht, das am Ende gar nichts bringt. Eine ganzheitliche Bedrohungsanalyse ist wichtig.“



Praxisnahe beschreibt er dies folgendermaßen: „Einer sagt, er entwickelt die App, der zweite macht die Server-Konfiguration, der dritte das Device. Aber am Ende braucht man eine Lösung und ein Sicherheitskonzept für das Ganze.“

Die sec4dev-Konferenz fand Ende Februar drei Tage lang am Campus der TU Wien statt. Rund 100 Personen aus zahlreichen Unternehmen nahmen daran teil.

